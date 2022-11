Cristiano Ronaldo: "Temos de começar bem e com o pé direito"

E falta-lhe esse título? “Seria mágico e um sonho, mas volto a referir. Na vida não me falta nada e tive mais do que eu esperava. Ganhar o Mundial seria um sonho. Todas as equipas querem ganhar, mas só uma pode ganhar. Temos de pensar com calma.”

Assumiu ter boas memórias dos Mundiais anteriores e assumiu que esta seleção tem um potencial enorme. “Temos de começar bem e com pé direito para ganhar confiança e a partir daí ir devagarinho”, começou por dizer em relação ao jogo com o Gana.

Bater recorde de Eusébio e o xeque-mate a Messi



Neste Mundial, Cristiano poderá bater o recorde de Eusébio e tornar-se no jogador português com mais golos marcados em Mundiais. Um feito que deixaria o capitão muito feliz.



“Não sigo os recordes, os recordes é que me seguem. Seria um recorde bonito bater o do Eusébio”, disse o capitão, sublinhando, no entanto, que “não é algo que me tire o sono, não vou deixar de comer a pensar que tenho de bater o recorde do Eusébio”.

Já sobre a campanha publicitária para uma marca de luxo, que fez em conjunto com Messi, Ronaldo revela que foi uma campanha que “adorou fazer” e assume que gostava de obter no campo o mesmo resultado do jogo de xadrez.

“Gostava de ser eu a fazer o xeque-mate contra ele [Messi], seria bonito de acontecer. Já que aconteceu no xadrez, no futebol seria mágico”, atirou.

Cristiano Ronaldo fazia a antevisão da estreia de Portugal no Mundial 2022, diante do Gana, marcada para quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974, em Ras Abu Aboud. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 9h57]