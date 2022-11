Rúben Neves. "Se estivermos no nosso melhor, será muito difícil bater a nossa seleção​"

O futebolista Rúben Neves assumiu hoje que a seleção portuguesa vai "fazer tudo para ganhar" o Mundial2022 e admitiu que numa competição destas "não há margem de erro", uma vez que "um dia mau" pode custar a eliminação.

"Queremos muito ganhar e vamos fazer tudo para ganhar, como sempre fazemos em todos os jogos e em todas as competições. Se estivermos no nosso melhor, será muito difícil bater a nossa seleção", afirmou o médio internacional português, em conferência de imprensa, no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Rúben Neves salientou que "todos os jogos" no Grupo H vão ser importantes, o primeiro dos quais diante do Gana, na quinta-feira, e assegurou que a seleção nacional quer "ficar no primeiro lugar" da 'poule'. Os dois primeiros classificados do grupo de Portugal, cruzar-se-ão com os dois primeiros do Grupo G, que integra Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

"O nosso objetivo é ganhar todos os jogos e ficar em primeiro do grupo. É uma competição muito difícil, sem margem de erro. Num Mundial, não podemos ter dias maus, porque pode custar a eliminação. O nosso foco é máximo, para não cometermos erros e chegarmos o mais longe possível na competição", disse o jogador dos ingleses do Wolverhampton.

Pela primeira vez a participar num Campeonato do Mundo, o médio, de 25 anos, confessou que este "é um sonho para qualquer jogador" e referiu mesmo que o facto de o Mundial2022 se disputar nesta altura do ano "não é um problema", tendo em conta que os jogadores estão "numa fase em que é fácil mudar o chip".

Ainda à procura do primeiro golo por Portugal, Rúben Neves soma 32 internacionalizações desde que se estreou pela equipa das 'quinas' há precisamente sete anos, em novembro de 2015, sendo que "o espírito é o mesmo" daquela altura.