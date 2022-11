Mundial. Seleção sem baixas no segundo treino no Qatar

E ao segundo treino em solo qatari, Fernando Santos contou com todos os 26 convocados no centro de estágio em Al-Shahanyia.

No treino deste sábado, António Silva, Diogo Dalot, William, Otávio, João Félix e André Silva ficaram no ginásio, em trabalho de recuperação. No treino deste domingo, que teve início às 7h30 em Lisboa, todos estiveram no relvado.

O defesa Pepe, que esteve afastado das competições durante quase um mês e meio antes de ser chamado para o Mundial, continua a ter o joelho esquerdo ligado.

Antes do treino, na conferência de imprensa, Rúben Neves não escondeu que que a seleção portuguesa vai "fazer tudo para ganhar" o Mundial2022 e admitiu que numa competição destas "não há margem de erro", uma vez que "um dia mau" pode custar a eliminação. Rúben Neves salientou que "todos os jogos" no Grupo H vão ser importantes, o primeiro dos quais diante do Gana, na quinta-feira, e assegurou que a seleção nacional quer "ficar no primeiro lugar" da 'poule'. Os dois primeiros classificados do grupo de Portugal, cruzar-se-ão com os dois primeiros do Grupo G, que integra Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.