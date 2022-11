Feirense junta clubes no apoio à Seleção

O Feirense, clube da II Liga, reuniu vários clubes das Ligas profissionais para demonstrar o apoio à Seleção, a poucos dias da estreia no Mundial do Qatar.

São 30 os adeptos de 30 clubes a participar no vídeo. Primeiro surgem com as camisolas dos respetivos clubes e depois trocam pela camisola oficial da equipa das quinas.

De fundo, o ex-jogador Cândido Costa declama o hino.