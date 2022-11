Cristiano Ronaldo. “Foco! Vontade! Crença!”

No dia de abertura do Mundial do Qatar, Cristiano Ronaldo deixa garantia aos adeptos lusos.

“Boas energias, boas sensações, o mesmo empenho e a mesma concentração que colocamos em cada desafio. Foco! Vontade! Crença!”, escreveu nas redes sociais.

CR7 termina a mensagem com: “Seja onde for, Portugal, sempre!”.

Esta será a quinta fase final de Cristiano Ronaldo. Marcou sete golos nas quatro primeiras e um dos objetivos é ultrapassar Eusébio.

Portugal defronta Gana (a 24 de novembro), Uruguai (a 28) e Coreia do Sul (a 2 de dezembro).