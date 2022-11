"Bámos Lá Cambada" volta a ser o hino de apoio à seleção. Mas qual é a história por trás da música?

Deste modo, a dupla Herman José / Carlos Paião sucede a David Carreira. No ano passado, para apoiar a seleção no Euro 2020, o cantor lançou a música "Vamos com Tudo", que contou com artistas lusófonos, como Ludmilla, Giulia Be e Preto Show.

Mas sabe como foi criado José Estebes? E o hino futebolístico "Bámos lá Cambada"? Herman José contou tudo à Renascença, em 2016. Em discurso direto e com os bês todos.

1. A inspiração

Ela foi nascendo aos segmentos. O primeiro grande responsável foi o meu agente artístico no Porto, que era um homem adorável que já morreu chamado Cipriano Costa, com quem eu comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro nos espectáculos do Norte com o Nicolau [Breyner], em 1975/76. Lembro-me que esses espectáculos eram muito pujantes e muito bem pagos.

E estava tantas vezes com ele que comecei a imitá-lo completamente. Às tantas, já estava a falar como ele falava. Era o senhor Cipriano e a família e a esposa. E o enbelopezinho com o dinheiro, e as coisinhas e o almocinho e o jantarinho e mais a festazinha e as horas. E um cão, a esposa tinha um cão muito pequenino que era uma pincha. Que tinha os olhos esbugalhados, devia ter hipertiroidismo. E portanto comecei a imitar o Cipriano Costa muitas vezes em privado e as pessoas achavam-me piada.

2. A materialização

A certa altura, o António Tavares Teles, que é muito amigo do Tozé Brito, colaborava comigo nos textos e também na editora, disse “Eh pá, porque é que não aproveitas esse sotaque maravilhoso para fazer um homem que seja do FC Porto e que comente futebol? Nós nunca conhecemos as caricaturas do ponto de vista do homem do Porto, é sempre tudo os de Lisboa a gozarem com as pessoas do Porto." E então eu começo um bocado, com a voz ainda mais estrangulada, a fazer o José Estebes, na rádio [Comercial], em 1980, num programa que se chamava “A Flor do Éter”.



3. A televisão

Quando finalmente me aprovaram um programa de televisão, que era “O Tal Canal”, eu pensei: já que tenho a voz e tenho as ideias e os textos e a prática e o sucesso – porque quem ouvia o programa adorava aquelas piadas – pegando naquela ideia do homem do Norte [imita sotaque] e os casacos do Pedroto e os adeptos que gostam das suas tripas e dos seus copos, que quando acabam os almoços às quatro da tarde, ficam todos com o nariz vermelho, e a cantar e a beber, – acaba por ser fácil arranjar um casaco, a gravata, as patilhas e fazer o resto. Ele é um trabalho de anos, ele não nasceu de repente.



4. A recepção

Quando a personagem começa no Porto ela é recebida de duas maneiras: pessoas que adoraram e que aderiram imediatamente; e aquelas pessoas mais conservadoras, mais desconfiadas que acharam “Isto é um gozo, não sei se devemos gostar disto”. Só que logo na terceira ou quarta edição, quem é que o Estebes recebe? O próprio José Maria Pedroto, que me adorava, e foi lá brincar comigo. A partir do momento em que o Pedroto, que é a alma do FC Porto, contracena com o José Estebes a coisa ficou completamente unânime e a personagem passou a ser do Porto. Literalmente. Faz parte do museu dos dragões neste momento.

E como se não bastasse, em 85, um ano antes da marcha do Estebes, quem é que aceita o convite? O director desportivo acabado de ser conduzido à presidência, Jorge Nuno Pinto da Costa. Um homem com 50 anos, esperto que nem um alho, e que vai lá contracenar com o José Estebes já com uma linguagem muito pouco portuguesa. O Pinto da Costa é um cidadão do mundo, um homem extraordinariamente culto.

5. A diversão

A altura em que mais me diverti a fazer o Estebes foi num programa que se chamava “Humor de Perdição”, em que o Estebes se apaixonava pela Rosa Lobato de Faria e então tinha umas cenas divertidíssimas que eram escritas por mim. E aí era um disparate total, estávamos tardes inteiras para gravar, tais eram os ataques de riso. Confesso-lhe que quando tenho de fazer o Estebes falando de futebol, a concentração tem de ser tanta para eu não me esquecer dos nomes, das jogadas, dos sítios, que verdadeiramente prazer não tenho tempo para ter. Tenho depois quando vejo, quando estou a fazer é só um trabalho de concentração.

A "pomada"? O que eu bebia era groselha. Ao segundo copo de vinho, em gravações, nem se lembra do texto nem de nada. Álcool é a coisa mais desmobilizadora para um actor. No caso do Pedroto imagino que somos capazes de ter mandado comprar uma garrafa de excelente vinho para o homenagear.