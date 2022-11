A Seleção portuguesa de Sub-17 venceu as Ilhas Faroé por 3-0, no Estádio Municipal da Belavista, no Algarve.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Gonçalo Moreira, Nuno Patrício e Olívio Tomé.

Com este triunfo, Portugal garantiu a vaga na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria.

Na primeira jornada, os comandados de Filipe Ramos tinham goleado o Cazaquistão por 6-1.

O próximo jogo é contra a Eslovénia na terça-feira, dia 22.