Cristiano Ronaldo treinou integrado este sábado

VEJA TAMBÉM:

O avançado Cristiano Ronaldo participou no primeiro treino da Seleção já no Qatar.

O capitão, com gastroenterite, falhou o último treino em Portugal e a partida de preparação contra a Nigéria.

Passados alguns dias, CR7 parece 100% recuperado e está integrado com o grupo.

Diogo Dalot, Otávio, João Félix, António Silva, André Silva e William Carvalho, todos titulares contra a Nigéria, ficaram no ginásio para gestão de esforço.

O treino começou às 14h30, hora portuguesa, com 27 graus de temperatura.

Portugal defronta o Gana no dia 24, o Uruguai no dia 28 e a Coreia do Sul no dia 2 de dezembro na fase de grupo do Mundial 2022.