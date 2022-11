Seleção nacional já está no Qatar

Os 26 comandados de Fernando Santos irão treinar na academia do Al Shahaniya, emblema da segunda divisão do Qatar.

A seleção nacional acaba de aterrar no aeroporto de Doha, no Qatar, para disputar o Mundial de Futebol 2022.

Ao início desta tarde, na partida do Aeroporto Humberto Delgado, dezenas de adeptos mostraram o seu apoio à seleção portuguesa. À medida que os jogadores saíam do autocarro, os pedidos para os autógrafos e para as fotografias acumulavam-se, com Cristiano Ronaldo, João Félix e Bernardo Silva a serem dos mais requisitados.

De recordar que Portugal irá iniciar a sua aventura no 22.º Campeonato do Mundo de Futebol frente ao Gana, às 16h00, na próxima quinta-feira, 24 de novembro.

Inserida no Grupo H, a "Seleção das Quinas" irá defrontar o Uruguai no dia 28, pelas 19h00. Já no último desafio da fase de grupos, a equipa lusa irá medir forças com a Coreia do Sul, que prevê um reencontro com Paulo Bento, selecionador da equipa asiática.

Esta será a oitava participação portuguesa em mundiais de futebol. Desde a edição de 2002 que Portugal não falha uma fase final da competição.