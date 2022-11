Ronaldo: "Levamos na bagagem todos os sonhos do mundo"

Cristiano Ronaldo parte para o Mundial do Qatar com "todos os sonhos do mundo", esperança reforçada com a vitória frente à Nigéria, no jogo de preparação em Alvalade.

O capitão da seleção falhou o jogo por indisposição gástrica, mas antes da partida para o Qatar, esta manhã, deixou uma última mensagem nas redes sociais. O avançado recorreu a uma citação de Fernando Pessoa para as sensações da seleção.

"Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do mundo. Seja onde for, Portugal, sempre", pode ler-se.