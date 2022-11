Fernando Santos quer “dar uma grande alegria” a Portugal

O selecionador nacional quer “dar uma grande alegria” aos portugueses.

À chegada ao Qatar, Fernando Santos falou aos jornalistas que estavam no aeroporto.

“A receção é boa, acabámos de chegar. Já cá estive duas vezes e vai ser um grande Mundial. Portugal irá também, no aspeto desportivo, fazer um grande Mundial”, disse.

A equipa das quinas defronta o Gana, no próximo dia 24, o Uruguai, no dia 28, e a Coreia do Sul no dia 2 de dezembro.

O Mundial do Qatar começa já mo próximo domingo.