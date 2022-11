Gonçalo Ramos. “Sonho estrear-me pela Seleção e marcar é a cereja no topo do bolo”

O avançado Gonçalo Ramos estreou-se na Seleção principal e logo com um golo contra a Nigéria.

"Foi um sonho estrear-me pela Seleção e marcar um golo é a cereja no topo do bolo. É fantástico. Já tinha estado cá, todos me receberam bem. Já estou integrado no grupo e, quando assim é, fica mais fácil mostrar o meu valor", disse o avançado do Benfica.

Ramos está no lote de 26 jogadores da equipa das quinas para o Mundial do Qatar.

No ensaio geral antes do início da prova, Portugal derrotou a Nigéria por 4-0, com golos de Bruno Fernandes (2), Gonçalo Ramos e João Mário.

Os comandados de Fernando Santos vão defrontar o Gana, o Uruguai e a Coreia do Sul na fase de grupos.