Sérgio Oliveira e o Mundial. "Estou num bom momento, mas respeito a decisão"

Sérgio Oliveira assume que "está num bom momento de forma", mas respeita a decisão de Fernando Santos de o deixar fora da lista para o Mundial do Qatar.

O médio de 30 anos, atualmente no Galatasaray, esteve no Euro 2020 com a seleção portuguesa, mas não repetiu presença no Mundial.

"O ex-líbris é estar na seleção nacional. Não posso dizer que esperava. Pelo meu percurso desde o Euro, com papel importante nas equipas em que passei, estou num bom momento de forma, mas obviamente que respeito a decisão do selecionador. Só desejo o melhor a todos os que foram convocados, espero que tragam o troféu para Portugal", disse, à Sport TV.

Sérgio Oliveira confia na conquista do troféu: "Acredito, pelo talento que temos, pelos jogadores e experiência que temos. Há uma mistura de experiência, irreverência e qualidade impressionantes. Sou mais um adepto".

Saída sem mágoa

Depois de vários anos no FC Porto, Sérgio Oliveira desvinculou-se em definitivo este verão. Na época passada, foi cedido à Roma na segunda metade da temporada. O médio sai sem mágoa.

"Só tenho que agradecer ao FC Porto desde o primeiro dia que me acolheu até ao dia que saí. Só tenho que estar agradecido aos adeptos, estrutura, todos os treinadores. Fizeram-me ser o que sou hoje, sinto-me melhor jogador. Zero mágoa", diz.

Apesar da desvantagem de oito pontos para o Benfica, que "é significativa", Sérgio Oliveira acredita na recuperação dos dragões.

"Tento acompanhar o máximo possível, a diferença horário às vezes dificulta. Creio que esta parte da época vai ser enganadora. A partir do Mundial é que vai começar o campeonato. Distância que o Benfica conseguiu é significativa, mas em 2017/18 estivemos a sete e fomos campeões. Nesta casa ninguém desiste e arreda pé, vai ser um campeonato até ao fim", termina.