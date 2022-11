"Nigéria é o adversário ideal para Portugal preparar jogo com o Gana"

A Nigéria é um excelente adversário para Portugal preparar o primeiro jogo do Mundial, frente ao Gana.

A ideia é expressa em Bola Branca por Toni Conceição, antigo selecionador dos Camarões, que entende que a equipa orientada por José Peseiro joga de uma forma idêntica à formação daquela que as quinas irá enfrentar na estreia do Campeonato do Mundo.

"Este jogo contra a Nigéria vem num bom momento, porque é uma das melhores seleções africanas, tem excelentes jogadores e tem um futebol um pouco idêntico aquele que a seleção do Gana deverá apresentar contra Portugal. Por isso, Portugal pode habituar-se a um conjunto de situações que irá encontrar no jogo com o Gana. Este jogo vem muito a propósito, e Portugal poderá tirar muitas ilações na partida com a Nigéria", afirma.

A seleção da Nigéria é orientada por José Peseiro, Toni Conceição acredita que Fernando Santos irá receber algumas informações do Gana, dadas pelo selecionador da formação nigeriana.

"Com a experiência e o conhecimento que o José Peseiro já tem do futebol africano, poderá passar algumas informações ao Fernando Santos porque são amigos. Para além disso, José Peseiro não estando no campeonato do mundo, vai querer que Portugal tenha uma boa participação, e vai partilhar o conhecimento com o selecionador português, diria até, que este jogo foi marcado pela boa relação entre eles, e tendo em conta os interesses da seleção portuguesa", considera.