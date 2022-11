Diogo Costa está a treinar com os restantes 25 eleitos de Fernando Santos na véspera da partida particular com a Nigéria.

O guarda-redes do FC Porto não esteve nos primeiros dois treinos da equipa das quinas, mas esta quarta-feira está integrado.

Os primeiros 15 minutos da Seleção são abertos à comunicação social. Portugal prepara a viagem para o Qatar, que vai acontecer na sexta-feira.