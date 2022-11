Cristiano Ronaldo. Qatar “será o melhor Mundial de sempre”

O capitão da Seleção portuguesa acredita que o Mundial do Qatar será o melhor de sempre. Cristiano Ronaldo quer bater o recorde de golos de Eusébio.

“O Mundial é a competição mais difícil no Mundo. Estou a sonhar com isso. Sei que será duro e difícil, mas somos livres para sonhar e estou sempre a sonhar. Para mim o mais importante é estar presente e competir. Na minha opinião, será o melhor Mundial de sempre”, disse Cristiano Ronaldo.

O avançado do Manchester United considera que uma fase final no final do ano civil “é um desafio e é diferente, mas acho que vai ser bom”.

“Vai ser o meu quinto Mundial e estou mesmo feliz por jogar outro Mundial”, acrescentou o jogador, em declarações ao Livescore.

Eusébio marcou nove golos na fase final de um Mundial, em 1966, e Cristiano Ronaldo tem sete. CR7 quer bater esse recorde.

“Vai ser um bom desafio. Respeito muito Eusébio. É alguém que todos os portugueses mantêm no coração. Era uma pessoa incrível, mas se tiver a oportunidade e se tiver a hipótese acho que Eusébio vai ficar feliz no céu. Ele vai-me dar sorte para bater o seu próprio recorde”.