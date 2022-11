"Vieste de barco?" João Mário explica conversa entre Ronaldo e Bruno Fernandes

João Mário, médio da seleção nacional, garante que não há qualquer desconforto entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

No dia seguinte à imprensa inglesa ter noticiado que os jogadores do Manchester United estariam desiludidos com a entrevista do português, um vídeo da Federação Portuguesa de Futebol causou alguma dúvida ao captar o momento em que Bruno cumprimenta Ronaldo à chegada ao estágio.

João Mário esclarece que não existe qualquer problema entre os dois. Em causa esteve uma brincadeira entre os dois.

"Estive no balneário nesse momento, pode ser interpretativo, mas foi uma brincadeira entre eles. O Bruno foi dos últimos a chegar e o Ronaldo perguntou se ele tinha vindo de barco, foi uma brincadeira", explicou.

O capitão da seleção nacional criticou publicamente o Manchester United e o seu treinador.



Depois de uma primeira metade de época atribulada, com vários problemas disciplinares, Ronaldo deu uma entrevista antes de se juntar à seleção nacional. O internacional português afirmou que "não respeita" o treinador Erik ten Hag e se "sente traído" pelo clube.

O clube inglês diz que está a acompanhar as notícias e admite uma resposta às fortes críticas do internacional português após a divulgação da entrevista na íntegra. Até agora, só foram conhecidos alguns excertos.

O advogado Diogo Soares Loureiro acredita que Cristiano Ronaldo deu "um trunfo negocial" ao Manchester United, que terá bases legais para rescindir contrato com o português e pedir indemnização.