Ronaldo com apoio no Qatar: “É dotado de uma fortaleza mental”

Marina Santos, psicóloga clínica e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Psicologia no Desporto, vê em Cristiano Ronaldo um jogador com “competências mentais e emocionais” para lidar com o momento de tensão que vive no Manchester United.

“É dotado de uma fortaleza mental que faz toda a diferença. A resiliência e o poder de superação mediante as adversidades e os obstáculos da vida trabalham-se ao longo de uma carreira desportiva. É isto que os faz marcar pela diferença, superar e ultrapassar qualquer dificuldade”, afirma, em Bola Branca.

Para além da força mental do capitão, Marina Santos acredita que o “ambiente familiar” e de apoio da seleção nacional podem ser a chave para Cristiano Ronaldo apresentar a melhor forma no Qatar.

“Há sempre pressão, mas havendo esta ligação com a equipa acaba por ser um suporte emocional para o Cristiano. Paralelamente a isto, o apoio familiar é também um pilar para qualquer atleta”, explica, em entrevista à Renascença.

Nos momentos de treino, no arranque do estágio de preparação para o campeonato do Mundo, o ambiente da seleção não aparenta ter alterações. Marina Santos acredita que a competição funciona como “estímulo” para Cristiano Ronaldo.

“Acredito que ele está preparado para usar as estratégias de autorregulação emocional para lidar com a pressão de uma forma natural. Está dotado de competências e ferramentas para utilizar neste momento”, diz.

A escolha do momento para a entrevista ao tabloide britânico ‘The Sun’, antes da paragem para o campeonato do Mundo, foi também “estratégico”. Marina Santos acredita que Cristiano Ronaldo escolheu de forma ponderada o melhor momento para falar.

“Pode ser uma tentativa de se regular e se preparar para este momento. Claro que exerceu um forte impacto emocional, mas acredito que isto tenha sido trabalhado e pensado”, avança.