Os números dos jogadores portugueses no Mundial do Qatar

A FIFA divulgou os números das camisolas da seleção nacional portuguesa para o Campeonato do Mundo.

Sem João Moutinho, o número 8 passa para as costas de Bruno Fernandes. O 11 que utilizava habitualmente passa para João Félix. Cristiano Ronaldo é, como habitual, o número 7.

João Palhinha será o número 6, que era habitualmente ocupado por José Fonte.

No Mundial do Qatar, Portugal vai defrontar o Gana, Uruguai e Coreia do Sul na fase de grupos.

Antes de viajar para o Qatar, na sexta-feira, Portugal defronta a Nigéria, em Alvalade, na quinta-feira, às 18h45. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os números dos jogadores

1. Rui Patrício

2. Diogo Dalot

3. Pepe

4. Rúben Dias

5. Raphael Guerreiro

6. João Palhinha

7. Cristiano Ronaldo

8. Bruno Fernandes

9. André Silva

10. Bernardo Silva

11. João Félix

12. José Sá

13. Danilo Pereira

14. William Carvalho

15. Rafael Leão

16. Vitinha

17. João Mário

18. Rúben Neves

19. Nuno Mendes

20. João Cancelo

21. Ricardo Horta

22. Diogo Costa

23. Matheus Nunes

24. António Silva

25. Otávio

26. Gonçalo Ramos