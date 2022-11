João Mário chega ao Mundial no "melhor momento da carreira"

João Mário não tem dúvidas que chega ao Mundial do Qatar na melhor forma da sua carreira.

O internacional português de 29 anos é uma das figuras do Benfica e já quebrou todos os registos individuais de contribuição de golos. O médio leva 10 golos e oito assistências em 24 jogos disputados esta temporada.

Questionado sobre a sua época até agora, João Mário é claro: "Atravesso o melhor momento da minha carreira. Em 2016 era muito novo, não tinha tanta experiência. Sinto-me mais confiante e quero ajudar a seleção".

João Mário acredita que desde que Portugal venceu o Europeu, em 2016, entra em todas as provas com objetivo de vencer.

"Todos sabem o objetivo de Portugal. Quando ganhamos um Europeu, ficamos com a ideia que podemos vencer títulos. Não podemos só participar, queremos ganhar. É um grande objetivo para nós, vamos tentar. Estamos muito motivados, é um grande prazer para os 26 estarmos cá. Temos uma seleção que nos faz sonhar e acreditamos que é possível conquistar o Mundial", aponta.

António Silva com qualidade para ser titular

A grande novidade da convocatória foi António Silva, central de 19 anos do Benfica. João Mário não está surpreendido com o rendimento do colega de equipa.

"Todos os que estão cá têm qualidade para serem titulares. Surpreendeu-me muito desde o ano passado quando treinava connosco. Tem todas as características para fazer uma grande carreira. É maduro, responsável e está aqui para ajudar", termina.