Diogo Costa falha treino devido a queixas musculares

Diogo Costa não treina com a seleção nacional, devido a queixas musculares na coxa direita. O guarda-redes sentiu a dor no jogo com o Boavista, no sábado, ainda na primeira parte, num momento em que pontapeou uma bola longa.

Diogo Costa foi imediatamente assistido e, depois de apresentar algumas queixas, completou o jogo aparentemente sem problemas.

É, por isso, previsível que esta seja uma lesão leve e que Fernando Santos venha a contar com o guarda-redes titular da seleção nas últimas partidas para o arranque do Campeonato do Mundo, a 24 de novembro, com o Gana.

Diogo Costa foi o único jogador que não subiu ao relvado, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para o segundo treino da seleção, na preparação para o Mundial. Na primeira sessão, na segunda-feira, houve mais nove jogadores que não trabalharam com o grupo, porque tinham jogado no dia anterior.

Esta segunda-feira, João Mário foi o primeiro porta-voz da equipa e assumiu o sonho de conquistar o título no Qatar. O médio do Benfica garantiu, ainda, que a entrevista polémica de Ronaldo, em que o capitão da seleção rompeu a relação com om Manchester United, não vai afetar a seleção portuguesa no Mundial.

Antes de viajar para o Qatar, na sexta-feira, Portugal defronta a Nigéria, em Alvalade, na quinta-feira, às 18h45. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.