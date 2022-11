Jéssica Silva. “Temos muita coisa a corrigir para tornar a seleção mais forte”

A avançada Jéssica Silva considera que a seleção portuguesa feminina de futebol tem de "aprimorar alguns aspetos" no encontro particular diante da Costa Rica, na terça-feira, apesar da goleada imposta no Haiti (5-0).

"O jogo com a Costa Rica é mais um ensaio importante para o “play-off”. Vamos estudar bem este adversário, mas ainda estamos a perceber o que correu menos bem no jogo anterior. A nossa prioridade é corrigir e aprimorar alguns aspetos, tentar fazer as coisas de outra maneira. Ganhar foi bom, marcar muitos golos também. Mas temos muita coisa a corrigir para tornar a nossa seleção mais forte", apontou a atacante do Benfica, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na quinta-feira, a internacional lusa de 27 anos registou três passes para golo e não escondeu a felicidade. "Foi algo que me deixou naturalmente muito feliz. Ter ajudado a minha equipa a vencer, ter estado presente em tantos momentos decisivos. Estou aqui para isso, para servir Portugal e as minhas colegas. Quando não posso marcar, assisto. Está tudo certo", manifestou.

Cumprido o primeiro de dois encontros de preparação para o “play-off” intercontinental de acesso ao Mundial 2023, Portugal volta a entrar em campo na terça-feira, em Alverca, para defrontar a Costa Rica.

A seleção portuguesa vai defrontar o vencedor do encontro entre os Camarões e a Tailândia no “play-off” intercontinental de acesso ao Mundial 2023, num jogo marcado para Hamilton, na Nova Zelândia, em 22 de fevereiro de 2023.

"Já defrontámos e ganhámos à Tailândia. Seja Tailândia ou Camarões o opositor, queremos vencer o jogo e vamos preparar-nos da melhor forma possível para que isso aconteça. Não consigo escolher", concluiu Jéssica Silva.