Lesões afastam Ana Capeta e Telma Encarnação. Ana Rute chamada

Depois da médio Andreia Norton, o selecionador de futebol feminino Francisco Neto foi obrigado a dispensar as avançadas Ana Capeta e Telma Encarnação, também por lesão.

“As duas jogadoras foram dispensadas do estágio da equipa das quinas ao final tarde, juntando-se a Andreia Norton no lote de indisponíveis”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Para compensar estas três saídas, conhecidas esta quinta-feira, foi acrescentada ao lote de convocadas a médio ofensiva Ana Rute, do Sp. Braga.

Portugal vai defrontar o Haiti, já esta sexta-feira, e a Costa Rica, dois jogos particulares de preparação para o “play-off” intercontinental de acesso ao Mundial feminino de 2023.

O último passo para o Mundial de Austrália e Nova Zelândia está marcado para fevereiro, em Hamilton, contra o vencedor da partida entre Tailândia ou Camarões.