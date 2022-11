Duas estreias nos convocados da seleção sub-21

Francisco Meixedo, guarda-redes do FC Porto, e Pedro Malheiro, lateral-direito do Boavista, são as estreias na lista de convocados da seleção sub-21.

Rui Jorge divulgou a lista de convocados para os dois jogos particulares deste mês, frente aà República Checa e Japão, no dia 18 e 22 de novembro, em Portimão. A seleção concentra-se em Lagos, esta segunda-feira.

Na convocatória estão cinco jogadores que estiveram nos 55 pré-convocados da seleção principal para o Mundial: Nuno Tavares, Gonçalo Inácio, Fábio Carvalho, Fábio Vieira e Vitinha.

Os convocados

Guarda-redes: Celton Biai (V. Guimarães), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (Benfica)

Defesas: João Mário (FC Porto), Pedro Malheiro (Boavista), Bernardo Vital (Estoril), André Amaro (V. Guimarães), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Tavares (Marselha) e Leonardo Lelo (Casa Pia)



Médios: José Carlos (V. Guimarães), Tiago Dantas (PAOK), André Almeida (Valencia), Paulo Bernardo (SL Benfica), Vasco Sousa (FC Porto), Fábio Carvalho (Liverpool), Afonso Sousa (Lech Poznan) e Fábio Vieira (Arsenal)



Avançados: Francisco Conceição (Ajax), Davide da Costa (Lens), Vitinha (Sp. Braga), Fábio Silva (Anderlecht) e Henrique Araújo (Benfica)