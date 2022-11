Todos com fome, Cristiano Ronaldo incluído, e todos aptos, Pepe incluído

CR7 está a viver uma época aquém do esperado, com os piores registos da carreira, mas o selecionador não tem qualquer preocupação com o estado em que o capitão vai integrar os trabalhos.

Fernando Santos garante que todos os 26 jogadores convocados para o Mundial do Qatar vão chegar à seleção "com fome de mostrar a sua capacidade de tornar Portugal campeão", Cristiano Ronaldo incluído.

Sobre o contexto em que vai decorrer a competição, o treinador português ressalva que "a única vantagem é não termos de viajar". "As distâncias são curtas e o desgaste é menor do que em outras fases finais", acrescenta.

No restante, acumulam-se críticas: "Não há ninguém que concorde em absoluto com esta calendarização. É maus para os clubes e para as seleções".

"Ninguém consegue definir bem o que vai acontecer, porque o Mundial é disputado pela primeira vez nesta altura do ano. Nas convocatórias anteriores demos 10 dias de férias aos jogadores, exceto os que tinham finais para disputar, e tínhamos mais três semanas de preparação. A sobrecarga pode ser maior, porque houve competição muito intensa", observa Fernando Santos, durante a conferência de imprensa em que anunciou o nome dos 26 convocados, sem comentar ou esclarecer as suas próprias escolhas.

António Silva, em estreia absoluta na seleção A, e Gonçalo Ramos são as grandes novidades nos 26 escolhidos para o Mundial do Qatar.

O Mundial do Qatar começa a 20 de novembro. O primeiro jogo de Portugal é no dia 24 de novembro, frente ao Gana. A seleção nacional tem ainda jogos com Coreia de Sul e Uruguai, na fase de grupos. A final está agendada para 18 de dezembro.