Nuno Presume. “Surpreende-me a convocação de três avançados”. As surpresas e as confirmações nos convocados

O comentador da Renascença, Nuno Presume, refere que “todos acertariam” em “23/24” dos convocados de Fernando Santos para o Mundial. Apesar disso, dá conta de algumas surpresas entre os 26 eleitos para o Qatar.

“Surpreende-me, eventualmente, a colocação de três avançados (André Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos). Tinha algumas dúvidas relativamente à presença de José Sá ou Rui Silva e destaco – embora a probabilidade fosse elevada - a presença de António Silva, que não tem qualquer internacionalização, tal como o Gonçalo Ramos e o José Sá”, referiu.

São 10 as estreias de atletas lusos em fases finais. “Por motivos diferentes, uns porque apareceram há pouco tempo e que conseguem ter já índices de maturidade muito elevados; outros – caso do Cancelo – teve a infelicidade no último Europeu de ter tido Covid”.

Nuno Presume lembra que “há ainda a presença de sete jogadores que foram campeões europeus em 2016: Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Pepe, William Carvalho, João Mário, Danilo e Cristiano Ronaldo”.

Já do lado dos ausentes, destaque para João Moutinho. “Tem um percurso impressionante: 146 internacionalizações, quatro Europeus, dois Mundiais, uma Taça das Confederações e uma Liga das Nações. Ainda na última fase de grupos da Liga das Nações esteve presente, foi titular. É um jogador que merece todo o nosso respeito, foi elemento preponderante, mas também compreendo que com tamanha qualidade no setor intermédio, não há espaço para todos”.

Nota ainda para o facto de o Sporting não ter nenhum convocado: “O Sporting também não trouxe jogadores à Seleção. Se Nuno Mendes, Palhinha, Matheus Nunes estivessem ainda em Alvalade tenho a certeza que os adeptos do Sporting estariam muito satisfeitos com a convocatória, embora Pedro Gonçalves pudesse ser um jogador a ter em conta para integrar este lote”.

Presume lembra ainda que “para jogar por uma ala era expectável que Gonçalo Guedes pudesse fazer parte do lote de convocados”.

Por sua vez, João Félix, “que pouco tem jogado graças a uma relação que não parece a melhor no Atlético Madrid”, está entre os eleitos.

“Vejo com muita naturalidade a presença de um jogador sobredotado, mas que está num contexto que não o favorece em nada”, lembra.

