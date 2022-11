Fernando Santos anuncia convocatória para o Mundial esta quinta-feira

O selecionador nacional anuncia, esta quinta-feira, a partir das 17h30, a lista de 26 convocados de Portugal para o Mundial 2022. A Renascença acompanhará a conferência de imprensa, na antena e em rr.sapo.pt.

Na Cidade do Futebol, Fernando Santos reduzirá o lote de 55 pré-convocados para os 26 finais. Algumas ausências já são certas: Diogo Jota, do Liverpool, e Pedro Neto, do Wolverhampton, devido a lesão.

Rafa Silva, que renunciou à seleção, também não deverá ser chamado - embora o selecionador tenha aberto a porta do regresso, o treinador do Benfica deu a entender que o adeus do avançado era "final".

A grande dúvida reside é Pepe. O central do FC Porto está lesionado, mas próximo do regresso. Já faz treino integrado condicionado e, na quarta-feira, após o jogo com o Mafra, regressou ao contacto com a bola. Fernando Santos monitoriza a situação de Pepe "ao minuto".

Por outro lado, a grande novidade poderá ser a inclusão de António Silva. O central do Benfica, de 19 anos, subiu à equipa principal esta época, ganhou o lugar com a lesão de Morato e já tem 17 jogos disputados, todos a titular, com três golos. Ajudou o Benfica a vencer o seu grupo de Liga dos Campeões, contra adversários como Paris Saint-Germain e Juventus.

A seleção ainda vai disputar um particular de preparação em solo nacional. Será diante da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro. Jogo marcado para o dia 17 de novembro, às 18h45, em Alvalade.

Portugal integra o grupo H do Mundial do Qatar, com Gana (24 de novembro, às 16h00), Uruguai (28 de novembro, 19h00) e Coreia do Sul (2 de dezembro, 15h00). Todos os jogos da seleção nacional terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.