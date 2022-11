"Diogo Costa, Otávio e Pepe devem ser os convocados do FC Porto para o Mundial"

Domingos Paciência antevê que Fernando Santos convoque três jogadores do FC Porto para o Mundial do Qatar. O antigo avançado aponta os nomes de Diogo Costa, Otávio e Pepe para a lista do selecionador, embora deixe alguma reserva sobre o central, por ter estado lesionado.

David Carmo e Fábio Cardoso também estão na lista de 55 pré-convocados, no entanto, nesta entrevista a Bola Branca, Domingos Paciência não vê a possibilidade de serem chamados.

"Dentro do que têm sido as opções de Fernando Santos, todos estão à espera que do FC Porto sejam convocados três jogadores: Diogo Costa, Pepe e Otávio. A grande dúvida poderá ser Pepe, por não ter jogado os últimos jogos, e quais as condições físicas em que estará para representar Portugal, até porque os jogos são praticamente de imediato. Em relação a outras possibilidades para Fernando Santos no plantel do FC Porto, não estou a ver quem mais pode ir representar Portugal", defende.

Sobre a dúvida da convocação de Pepe, Domingos sublinha a importância do central no grupo e no apoio a Cristiano Ronaldo. Contudo, recorda que "o mais importante é o rendimento dentro de campo".



"O Pepe tem uma força muito grande dentro do grupo. É um jogador com muitas internacionalizações, com muitos jogos e com muita experiência. Ele e o Cristiano Ronaldo são as grandes referências desta seleção. Fernando Santos terá sempre isso em atenção, mas o mais importante é o rendimento dentro de campo, e essa é a questão em saber como ele está fisicamente. Mas é sempre um jogador importante na liderança do grupo", explica o antigo internacional português.

Diogo Costa e Otávio candidatos à titularidade



Nestas declarações à Renascença, Domingos aponta Diogo Costa como o titular da baliza de Portugal, em detrimento de Rui Patrício.



"Está a atravessar um grande momento, mostrou à Europa e ao mundo as suas capacidades e qualidades, e acredito que será o número 1 da seleção. Com todo o respeito pelo Rui Patrício e pelo seu passado, neste momento Diogo Costa está muito bem, num grande momento, além da margem de progressão que ainda tem por ser um jogador jovem. É natural que, nesta altura, seja a opção número 1 para Fernando Santos", afirma.

Outro dos jogadores que devem estar no Mundial é Otávio. Domingos Paciência entende que o médio do FC Porto poderá ser titular na equipa de Portugal, pelas exibições no campeonato na Liga dos Campeões, em que "tem demonstrado regularidade e tem jogado muito".

"Acredito que é uma forte possibilidade ser titular na seleção portuguesa. Mas será uma boa dor de cabeça para o Fernando Santos, porque temos muito bons jogadores no meio-campo", conclui Domingos Paciência.

Fernando Santos divulga a convocatória para o Mundial do Qatar esta quinta-feira, a partir das 17h30. A Renascença acompanhará o anúncio e conferência de imprensa do selecionador na antena e em rr.sapo.pt.