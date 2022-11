Cristiano Ronaldo. “Prontos para elevar bem alto o nome de Portugal”

O avançado do Manchester United deixou mensagem nas redes sociais, fechando com um “Força Portugal”.

O capitão Cristiano Ronaldo diz que “são 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados” para o Mundial do Qatar.

O Campeonato do Mundo do Qatar decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro.

A equipa das quinas viaja para o Qatar a 18 de novembro, tendo estreia marcada no Grupo H para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, a 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro.