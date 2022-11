"Acredito que Portugal pode ser campeão do mundo"

Fernando Santos é ambicioso no pontapé de saída para o Campeonato do Mundo e reforça, depois de anunciar os convocados, a convicção de que pode fazer história no Qatar, com a conquista do título mundial.

"Acredito que esta equipa pode ser campeã do mundo. Eu tenho confiança absoluta em todos eles e tenho o desejo enorme de que possamos voltar no dia 19 [de dezembro, um dia após a final] e ser recebidos em festa", afirma o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

Fernando Santos inclui Portugal "no lote de equipas com convicção de que podem ganhar" o Mundial e destaca a França como "favorita, porque é campeã".