Situação de Ronaldo em Inglaterra chegou a preocupar Fernando Santos

"Houve um momento em que fiquei preocipado, em que se falou que ele não iria treinar com a equipa. Mas partir desta última questão, em que ele terá falado com o treinador, ele jogou a titular na Liga Europa e no campeonato. Antes podia colocar-se a questão do ritmo de jogo, agora cada vezes menos. E se ele continuar a jogar, ainda menos", diz o selecionador nacional, em entrevista à SportTV.

Fernando Santos assume que a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United chegou a preocupá-lo. Agora já está completamente tranquilo e espera receber o capitão em boa forma para o Campeonato do Mundo, mas houve um momento em que ficou receoso.

Fernando Santos não comenta as decisões de Erik ten Hag, em relação a Ronaldo, no Manchester United, mas reforça que "neste momento a situação é diferente de há dois meses". "Ele não estava a jogar com regularidade e agora é titular", reforça.

O selecionador nacional deverá anunciar a convocatória para o Mundial do Qatar a 10 de novembro e Cristiano Ronaldo tem lugar garantido nas escolhas finais. O Mundial começa a 20 de novembro e Portugal tem o primeiro jogo no dia 24, com o Gana.