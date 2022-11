Fonte e o Mundial. "Se o selecionador precisar de mim, lá estarei"

José Fonte, capitão de equipa do Lille, garante que está disponível para estar no Mundial do Qatar, mas a decisão cabe a Fernando Santos, selecionador nacional.

A convocatória da seleção é anunciada na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro. O central continua a ser figura preponderante do Lille aos 38 anos de idade, mas não é chamado à seleção desde março.

"É importante estar na lista dos 55 pré-convocados. É fenomenal. Estou a jogar e sinto-me bem. Se o selecionador precisar de mim, lá estarei, porque adoro ir à seleção, mas isso depende dele", disse.



António Silva, Danilo Pereira, David Carmo, Diogo Leite, Domingos Duarte, Fábio Cardoso, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló são as opções de Fernando Santos para o eixo da defesa.

"Estou tranquilo. Sei que para ter uma oportunidade, tenho de estar a um bom nível no meu clube. Temos Pepe, Danilo, que está num bom momento em Paris, Rúben Dias, que traz muita experiência da Premier League. Temos ainda o Tiago Djaló e outros jogadores que mostram um bom nível. A seleção tem soluções e eu sou mais uma", termina.



Fonte soma 50 internacionalizações pela seleção A e esteve na fase final do Euro 2016 e 2020 e do Mundial 2018.