Fernando Santos: "Se o Rafa me ligar para conversar, pergunto a que horas e onde"

"É como jogou sempre, a melhor resposta que posso dar é que o chamei sempre desde 2016. Se jogava, ou não, depende do que todos me mostram em campo. Esteve no Euro 2021, na convocatória seguinte também. Em outubro e novembro não veio porque estava lesionado. As portas nunca estiveram fechadas", termina.

"Sempre disse que a seleção está aberta para todos os jogadores. Quando cheguei, havia o caso do Tiago e do Ricardo Carvalho, que voltaram. Se me disserem que o Rafa gostaria de falar comigo, perguntaria a que horas e onde. É um jogador que vem comigo desde 2016, sempre foi selecionador", disse.

Em entrevista à "Sport TV", o treinador garante que sempre contou com Rafa Silva, que "chama desde 2016", e que não tem qualquer problema com o avançado que vive um grande momento de forma no Benfica.

Convocatória "com menos dúvidas"

A poucos dias da convocatória para o Mundial, que acontecesse na próxima quinta-feira, Fernando Santos assume que já tem menos dúvidas.

"São mais as certezas do que as dúvidas, não seria natural que a poucos dias tivesse assim tantas dúvidas. Nos últimos dois meses temos tido ocorrências, como lesões. Ainda faltam três jogos até entrarmos no estágio da equipa, dois até ao dia da convocatória. Tivemos duas lesões impeditivas, a do Diogo Jota e o Pedro Neto, fariam parte dos 55 pré-convocados", disse.

António Silva tem-se afirmado no centro da defesa do Benfica e é apontado como possível escolhido. Fernando Santos diz que os seus 18 anos não são impeditivos de ser convocado.

"O Renato Sanches tinha 18 anos no Euro 2016, não foi o bilhete de identidade que contou, seguramente", garante.

Ainda assim, o selecionador assume que há três centrais mais perto da convocatória, referindo-se a Pepe, Rúben Dias e Danilo. "O que está definido é que teremos quatro centrais, três que estarão mais perto, e outra vaga. Quem vem é por mérito, ninguém ver porque é do clube A ou B, do empresário A ou B, muito mau seria isso. Não tem nada a ver com empresários, nunca tive sequer empresário", termina.

Portugal arranca a presença no Mundial do Qatar no dia 24 de novembro. Na fase de grupos, enfrente o Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Antes, disputará ainda um jogo de preparação frente à Nigéria, a 17 de novembro.