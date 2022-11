Fernando Santos reclama reembolso da Autoridade Tributária

Fernando Santos vai recorrer da decisão do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), que indeferiu a sua reclamação sobre o enquadramento fiscal do seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O selecionador nacional reitera que não tem qualquer dívida com o Fisco e o que pretende é aclarar a situação fiscal sobre um valor que já pagou e que corresponde a 80% do seu vencimento, relativo a 2016 e 2017.