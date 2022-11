Fernando Santos não se vê como "resultadista". "Foi uma retórica que ganhou raízes"

Fernando Santos não concorda com as críticas de que é um treinador "resultadista". Em entrevista à Sport TV, o selecionador nacional considera que foi uma narrativa "que ganhou raízes".

"'Resultadista' é querer ganhar, nenhum treinador do mundo não quer ganhar. No futebol, ninguém ganha se não jogar bem. O PSG é uma equipa de topo e joga com três centrais. Nós jogamos com dois e também com os laterais muito ofensivos. Isso foi uma retórica que ganhou raízes. Ninguém acredita que o selecionador nacional não quer jogar bem, bonito e ganhar", disse.

Nesse sentido, o selecionador sublinha o objetivo de querer vencer o Mundial do Qatar.

"Ambição é sempre a mesma, não só com o Fernando Santos, que é disputar as provas para as vencer. Não está dependente de um jogador. Desejo voltar campeão do mundo, é a ambição natural. Nada me leva a pensar o contrário", atira.

Futuro é decidido entre Fernandos

Questionado sobre se o seu futuro depende do resultado do Mundial, apesar de ter contrato até após o Euro 2024, o selecionador garante que o seu futuro será decidido em conversa com o presidente da Federação, Fernando Gomes.

"Desde a primeira conversa com Fernando Gomes que temos um entendimento claro. Sempre foi definido que nós é que decidíamos o futuro. Depois do Euro 2016, do Mundial 2018, da Liga das Nações 2019 sempre nos entendemos. É um acordo moral que temos entre os dois e é isso que vai acontecer da próxima vez que se colocar a questão", termina.



Portugal arranca a presença no Mundial do Qatar no dia 24 de novembro. Na fase de grupos, enfrente o Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Antes, disputará ainda um jogo de preparação frente à Nigéria, a 17 de novembro.