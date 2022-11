Fernando Santos monitoriza evolução de Pepe ao minuto

Fernando Santos está preocupado com a condição física de Pepe e revela, em entrevista à SportTV, que está a acompanhar a situação do central do FC Porto de muito perto.

"Continuamos a monitorizar algus casos ao minuto", explica o selecionador nacional. A 20 dias do primeiro jogo de Portugal, com o Gana, Pepe continua em dúvida.

O central, de 39 anos, não joga há um mês e faz treino condicionado no FC Porto, ainda à margem dos companheiros. Fernando Santos assume que há um contacto permanente com o clube, para ter atualizações sobre o estado do jogador.

"Quando temos 90% das decisões tomadas, o caso de Pepe influencia, porque tem grande importância na seleção nacional. Temos um diálogo constante com o departamento médico do Porto, porque são eles que estão a acompanhar o caso no dia a dia", sublinha.

O selecionador português alarga o horizonte de atenção a todos os jogadores com possibilidade de integrar a convocatória final e lamenta os casos de Diogo Jota e Pedro Neto, que "estaria no lote dos 55 pré-convocados".

Mais aliviado está por ver que Nuno Mendes e Danilo, que também inspiraram alguma preocupação, já voltaram a competir pelo PSG.

O selecionador nacional anuncia os convocados a 10 de novembro, 10 dias antes do início do Mundial do Qatar. Portugal realiza o primeiro jogo, frente ao Gana, no dia 24 de novembro.