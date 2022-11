Fernando Santos anuncia convocatória para o Mundial na quinta-feira

A lista dos 26 convocados da seleção portuguesa de futebol que vai disputar o Campeonato do Mundo de 2022 vai ser revelada na quinta-feira, dia 10 de novembro, às 17h30, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal, que vai defrontar Gana, Uruguai e Coreia do Sul, no Grupo H do Mundial 2022, participa na fase final da competição pela nona vez, a sexta consecutiva.

O selecionador Fernando Santos vai divulgar a lista de eleitos em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na quinta-feira, a partir das 17h30, de acordo com o comunicado da FPF.