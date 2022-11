Jogadores da Coreia do Sul encaram jogo com Portugal como boa oportunidade para se mostrarem

A um mês do Portugal-Coreia do Sul, jogo da terceira jornada da fase grupos do Mundial do Qatar, Gerso Fernandes, em entrevista à Renascença, traça o perfil da seleção treinada por Paulo Bento e revela que os sul-coreanos estão ansiosos pelo desafio com a seleção nacional. "Eles acreditam que vai ser um jogo muito difícil, mas encaram o jogo como uma boa oportunidade, uma vez que vão jogar contra uma seleção tão forte", revela o jogador luso-guineense, que está há duas épocas no Jeju United, do campeonato sul-coreano. No balneário do Jeju fala-se muitas vezes do nome de Cristiano Ronaldo e há uma grande expectativa de alguns jogadores que podem estar no Mundial de defrontarem o avançado do Manchester United.

Muita técnica e muita raça Gerso, de 31 anos, avisa que a equipa da Coreia do Sul, abastecida por muitos jogadores que estão no futebol europeu, "tem muita técnica e muita raça". A filosofia que Paulo Bento implementa é de uma cultura de posse: "O guarda-redes da minha equipa vai à seleção e ele diz que o Paulo Bento quer sempre sair a jogar e manter a bola o máximo de tempo possível". Paulo Bento está à frente da equipa desde 2018 e há rumores de que pode deixar o cargo, após o Mundial. Gerso explica que há duas correntes, sendo que, "no geral, estão satisfeitos com o trabalho" do treinador português. "Muitos acham que ele está a fazer um bom trabalho e ele conseguiu o maior objetivo que era o apuramento para o Mundial. Ao mesmo tempo sente-se que alguns deles estão preparados para uma mudança de treinador. Há rumores de que após o Mundial a seleção pode ser assumida por um treinador coreano. Mas, no geral, creio que eles estão satisfeitos com o trabalho do Paulo Bento", avalia.