"Uruguai e Portugal são favoritos para passar aos 'oitavos' do Mundial"

Juan Manuel Boselli espera que o Uruguai se "agigante" frente a Portugal, na segunda jornada do grupo H do Mundial 2022, no Qatar.

Sul-americanos e portugueses defrontam-se dentro de exatamente um mês, no dia 28 de novembro. Em entrevista a Bola Branca, o atacante uruguaio do Gil Vicente lança a participação de ambos os países no torneio, começando por antever um embate "difícil" para ambos.

"Vai ser um jogo difícil. Portugal tem uma grande equipa, mas o Uruguai costuma fazer-se grande em Mundiais, mesmo não sendo favorito. Temos um antecedente recente com Portugal [Mundial 2018] e ganhamos. Apesar de ser um grupo forte, dificil, com quatro boas equipas, Portugal e Uruguai são favoritos a passarem. Não sei se em primeiro ou em segundo, mas são os candidatos", avança o jogador, de 22 anos.

Boselli espera que a história do Mundial da Rússia se repita.

"Sim, para mim seria bom, não tanto para o país onde vivo", atira, por entre sorrisos.

Irmandade luso-uruguaia



Tal como Portugal, o futebol do (pequeno) Uruguai tem uma dimensão que ultrapassa as suas fronteiras. Boselli concorda que há uma proximidade entre lusos e uruguaios em face desta semelhança.

"O Uruguai é um país de três milhões e meio de habitantes. É incrível a quantidade de futebolistas que exporta. Hoje em dia há uruguaios, e de renome, em todo o lado. Pode ser um caso parecido", admite.

Há, então, uma certa irmandade? "Sim, já ouvi falar disso", confessa.

Escolhas estão feitas





Quase chegados a novembro de 2022, o mês do pontapé de saída no Mundial do Qatar, Juan Manuel Boselli está convencido que o grosso das escolhas de ambos os seleccionadores está feita. E com nomes "celestes" bem conhecidos do futebol português na lista de Diego Alonso.

"Creio que o Uruguai vai utilizar o plantel que tem usado recentemente. Jogadores que estão em Portugal, como o Coates ou o Ugarte. Também o Darwin, hoje no Liverpool e que é habitual na seleção", destaca.