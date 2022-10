Falta um mês para a estreia de Portugal no Mundial. "Jogo com o Gana não vai ser fácil"

Lawrence Ofori, médio ganês do Moreirense, avisa que o jogo de estreia de Portugal no Mundial 2022, frente ao Gana, não vai ser fácil.

É a segunda vez que a seleção nacional defronta o Gana num Mundial. Na primeira, em 2014, ganhou por 2-1, "mas desta vez pode ser diferente". A 30 dias do jogo de estreia das duas equipas no Qatar, Ofori entrega, em entrevista a Bola Branca, toda a responsabilidade a Portugal.

"Vai ser um grande jogo para as duas equipas. Portugal é uma das seleções que têm mais qualidade neste Mundial. O Gana também tem bons jogadores e com muita qualidade, mas, comparando as duas seleções Portugal é favorito para vencer o jogo. Mas no futebol ninguém sabe o que pode acontecer, por isso, vai ser um jogo difícil para Portugal. Não vai ser fácil, porque a pressão vai toda para Portugal, porque é o favorito", considera o médio, de 24 anos, que joga na II Liga.

Ofori destaca como ponto forte da seleção ganesa o meio-campo.

"O meio-campo é o mais forte, porque temos Thomas Partey, temos Baba, temos Ayew, temos Kudus. Ultimamente, nos jogos do Gana, todos os golos têm sido feitos pelo jogadores do meio-campo", destaca.

Ofori sonha com a subida com o Moreirense

Ofori é jogador do Famalicão e está emprestado ao Moreirense, que lidera a classificação da II Liga e deseja a subida ao principal escalão.

"Essa é a nossa ambição, porque a equipa do Moreirense merece estar na I Liga. Vamos pensar jogo a jogo, para conseguirmos atingir o objetivo de subir de divisão", assume, nesta entrevista à Renascença.

Faltam 30 dias para a estreia de Portugal no Mundial 2022, diante do Gana. Encontro marcado para 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h00, em Ras Abu Aboud, em Doha, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.