Portugal derrota Itália e está no Europeu feminino de futsal

A seleção portuguesa de futsal feminino vence a Itália, por 5-1, em Fafe, e carimba o passaporte para a fase final do Europeu 2023.

Na "final" da fase de qualificação, com as duas equipas que só tinham vitórias, a equipa das quinas levou a melhor com tentos de Fifó, Ana Azevedo, Pisko e Cátia Morgado (2), estes já contra um cinco para quatro das italianas.

Pela Itália ainda empatou Rafaela Dal Maz.

Com este resultado, e depois de vitórias contra Bielorrússia (14-0) e Eslovénia (12-0), as comandadas de Luís Conceição chegaram aos nove pontos, em nove possíveis, no Grupo 3, deixando as italianas com seis.

O Euro 2023 vai ser disputado em local ainda a designar pela UEFA.