Portugal perde "variabilidade ofensiva" sem Jota no Mundial

Pedro Moreira, antigo treinador do avançado do Liverpool, lamenta a ausência de Diogo Jota da lista de opções de Fernando Santos para o Mundial.

O avançado português, de 25 anos, está lesionado no gémeo da perna direita. Esta terça-feira, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp. confirmou que Jota vai falhar o Mundial do Qatar.

Ouvido por Bola Branca, Pedro Moreira, o antigo adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, onde treinou Diogo Jota, revela que o avançado estará a sofrer com esta notícia, embora acredite que este não se deixará abalar psicologicamente para o futuro.

"Acredito muito que a sua forma de pensar e de ser o vai permitir rapidamente estar apto e pronto para as próximas conquistas. Os clubes por onde passou, a forma que apresenta e o que vale neste momento, não deixarão cair as suas mais-valias. Não creio que seja um grande problema [no plano psicológico]", sustenta o atual treinador do Torreense.

Pedro Moreira tem "muita pena" que Jota "não possa mostrar o que vale" no Mundial, "uma experiência de vida".

"É uma grande dor para ele, mas acredito que nas próximas competições possa estar com a seleção", acrescenta.