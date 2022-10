Diogo Costa inscreve Portugal no Mundial como candidato

Diogo Costa considera que Portugal é um dos candidatos à conquista do Mundial 2022, que se realizará, no final deste ano, no Qatar.

Em entrevista à Betano, o guarda-redes do FC Porto salienta que a seleção nacional tem "todas as possibilidades de ganhar o Mundial".

"Obviamente, temos de pensar jogo a jogo, porque cada jogo tem a sua história. É termos os pés bem assentes na terra e pensar jogo a jogo, mas não vou mentir: acho que somos candidatos a ganhar o Mundial. Temos de pensar assim, isso é que nos vai dar a gasolina para que possamos vencer todos os jogos", vinca o dono da baliza da equipa das quinas.

Diogo Costa afirmou-se na temporada passada como titular da baliza do FC Porto e, esta época, também ganhou o lugar na seleção. Destronou Rui Patrício como número um nas escolhas de Fernando Santos.

Aos 23 anos, e à beira de se estrear numa grande competição de seleções a nível sénior, Diogo Costa explica como se ganha e segura o lugar.

"Estar bem no clube e fazer tudo no clube, porque, ao fim e ao cabo, o que nos dá a presença na seleção é o clube. Confesso que estou muito ansioso e motivado, acima de tudo, para que [o Mundial] chegue e possamos trazer os melhores resultados para o nosso país", completa.

O Mundial 2022 arranca a 20 de novembro e termina a 18 de dezembro, no Qatar. Salvo imprevisto, Diogo Costa deverá ser um dos 26 eleitos de Fernando Santos para representar Portugal na competição.