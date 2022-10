William Carvalho sonha de ser um dos escolhidos para o Mundial

William Carvalho conta os dias para o anúncio da convocatória de Fernando Santos para o Mundial e tem a esperança de estar entre os eleitos. O médio do Betis tem sido chamado com regularidade e alimenta o sonho de estar nas opções finais do selecionador.

"Falta pouco tempo. Tenho feito um bom trabalho no meu clube e como português tenho o sonho de ser um dos escolhidos do 'mister' Fernando Santos", diz William. O médio do Betis foi entrevistado por jornalistas portugueses, num encontro promovido pela Eleven Sports.

O médio, de 30 anos, renovou contrato como Betis, recentemente, até 2026, e tem sido uma das figuras da equipa de Manuel Pellegrini. Esta temporada, William tem 12 jogos realizados, dois golos e uma assistência.

O Campeonato do Mundo do Qatar arranca a 20 de novembro. O primeiro jogo da seleção portuguesa é a 24 de novembro, com o Gana. Portugal joga ainda com Uruguai e Coreia do Sul, na fase de grupos.