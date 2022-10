Mais do que titular da seleção, Rui Silva quer estar no Mundial

Rui Silva tem o sonho de ser titular da seleção nacional, mas o guarda-redes do Betis não coloca esse objetivo como prioridade. O que pretende, neste momento, revela num encontro com jornalistas portugueses, promovido pela Eleven Sports, é entrar nas opções de Fernando Santos para o Mundial.

"Ser o número um da seleção nacional é sempre um objetivo. Trabalho com a ambição de um dia poder ser o número um, mas o meu foco é estar entre os eleitos, o que também é muito difícil", reconhece.

Rui Silva considera que a titularidade está entregue, nesta altura, a um guarda-redes "num nível excecional". "O Diogo [Costa] tem mostrado indíces de qualidade elevada e de grande maturidade", avalia, recordando que "Rui Patrício fez épocas brilhantes durante muitos anos".

Rui Silva, de 28 anos, não esteve na última chamada, em que o selecionador convocou Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá, mas continua a alimentar a esperança de poder entrar na lista final. Com uma internacionalização, o guarda-redes é titular do Betis, pela segunda época consecutiva.



Em Espanha desde a época 2016/17, altura em que se transferiu para o Granada, Rui Silva não descarta um regresso a Portugal, mas diz estar "totalmente adaptado a Espanha".

Com mais três anos de contrato com o Betis, o foco é no clube de Sevilha, onde se sente "muito feliz".