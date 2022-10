Portugal ensaiará "play-off" para o Mundial feminino em dois tabuleiros

O selecionador nacional, Francisco Neto, acredita que Portugal vai estar no Mundial feminino de 2023.

No dia em que se soube que a equipa das quinas terá pela frente, em fevereiro, Camarões ou Tailândia na final do "play-off" intercontinental, Francisco Neto aponta, em declarações a Bola Branca, ao sucesso na eliminatória, com argumentos factuais.

"O sonho é estar no Mundial, até porque o futebol feminino cresceu muito em Portugal e a prova disso é o nosso 'ranking', que já só nos obriga a um jogo no 'play-off'. As nossas jogadoras hoje chegam-nos mais bem preparadas e o trabalho dos clubes é bom", sustenta o técnico nacional.

Olhando em pormenor para africanas e asiáticas, que Portugal terá de ultrapassar para marcar presença na fase final, na Austrália e na Nova Zelândia, Francisco Neto explica que os Camarões são uma seleção mais "física", enquanto a Tailândia é mais "técnica".



Ou seja, são duas equipas "distintas", que obrigarão a seleção nacional "a fazer dois tipos de preparação", uma vez que o jogo entre ambas acontecerá apenas quatro dias antes do embate final com Portugal.