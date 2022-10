Francisco Neto. “Tendência é para continuar a melhorar e crescer”

O selecionador de futebol feminino, Francisco Neto, acredita que Portugal vai continuar a subir no “ranking” da FIFA.

Esta quinta-feira ficou a saber-se que a equipa das quinas sobe do 27.º lugar para o inédito 23.º.

“Este não é um caminho linear. Poderá haver um ou outro recuo na classificação, mas a tendência é para continuar a melhorar e crescer”, referiu o técnico, em declarações à FPF.

O treinador nacional acrescenta: “Com esta classificação, será mais possível fixarmo-nos no Pote 2 dos sorteios para as fases finais dos Europeus e dos Mundiais e isso ajuda-nos a perspetivar com ainda melhores condições esses futuros desafios”.

Questionado sobre se será possível Portugal atingiu o top-20 mundial, Francisco Neto considera que "não é uma meta impossível a mais longo prazo, mas temos que dar passos consistentes. O nosso caminho tem sido de sólido crescimento e continuará a ser, com apoio, condições, trabalho e competência”.

Portugal é uma das seleções que vai participar no “play-off” intercontinental de qualificação para o Mundial 2023.