Seleção feminina “tranquila” e com o “objetivo de ganhar” à Islândia

Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol, espera que Portugal “ganhe o jogo” frente à Islândia, esta quarta-feira, mas não cria ilusões: “a Islândia é uma equipa diferenciada da Bélgica”.

“Esta acima no ranking, é mais experiente e tem as suas mais-valias. Mas acreditamos muito na nossa equipa, na qualidade e capacidade de trabalho. Está muito motivada”, diz, em Bola Branca.

A seleção nacional não depende só de si e poderá ainda ter de disputar um ‘play-off’ intercontinental, mas a diretora da FPF garante que a equipa está “mais focada na sua tarefa”. As atletas portuguesas “acreditam no seu potencial” e estão concentradas na vitória, “passo a passo”.

“Focar mais na vitória e na tarefa. Pensando assim, não nos desfoca nem deixa ansiosas para saber o que vai acontecer a seguir”, sublinha, em entrevista à Renascença.

A Islândia é a 19.ª seleção do ‘ranking’ da FIFA, Portugal é a 27.ª. Mónica Jorge não esconde que “é um facto que é uma equipa muito mais experiente”, mas reforça que a equipa portuguesa “cresceu muito nos últimos anos”.

Uma vitória frente à equipa nórdica seria inédita, bem como a presença numa fase final de um campeonato do Mundo. A pressão existe, mas a dirigente desvaloriza esse fator, já que “sempre que Portugal joga há pressão”.

“Não causa muita ansiedade, como acontecia há uns anos atrás. Penso que vai ser um jogo tranquilo, tal como foi com a Bélgica e onde vamos tentar fazer o nosso melhor”, finaliza.

O Portugal-Islândia, da segunda ronda do ‘play-off’ europeu de qualificação para o Mundial feminino de 2023, realiza-se hoje, pelas 18:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. O jogo terá acompanhamento na Renascença e em rr.sapo.pt.