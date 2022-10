Portugal derrota Islândia e está muito perto do Mundial

A Seleção portuguesa de futebol feminino venceu a Islândia, por 4-1, e está muito perto de fazer história e chegar, pela primeira vez, ao Mundial de futebol feminino.

No segundo “play-off” de qualificação, a equipa das quinas foi superior, mas precisou de ir a prolongamento em Paços de Ferreira para resolver a eliminatória.

Os golos das comandadas de Francisco Neto foram apontados por Carole Costa, Diana Silva, Tatiana Pinto e Kika Nazareth.

Já pela Islândia, na altura já reduzida a 10 jogadoras, ainda empatou Glódís Viggósdóttir.



Portugal terá novo obstáculo para chegar à fase final do Mundial com o “play-off” intercontinental a disputar em fevereiro. As possíveis adversárias são: China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.