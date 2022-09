"Substituições de Fernando Santos não deram resultado"

Manuel Machado considera que Fernando Santos poderia ter dado indicações diferentes à seleção nacional para evitar a derrota com Espanha, que ditou a eliminação de Portugal da Liga das Nações.

Em entrevista a Bola Branca, Manuel Machado um dos mais experientes treinadores portugueses, diz que as alterações feitas pelo selecionador nacional na seguida parte não resultaram e que a entrada de jogadores com outras características poderia ter dado outra consistência:

"Introduzir Rafael Leão, Vitinha e João Mário num flanco que não está habituado a jogar ultimamente, passando a ideia de que queria refrescar o setor intermédio da equipa, sem perda de alguma possibilidade de continuar a contra-atacar e chegar ao golo, acabou por não resultar."

"Fernando Santos poderia ter tomado outra decisão que fosse mais no sentido de um bloqueio total do jogo espanhol, abdicando do contra-ataque, ou seja, ter médios com alguma capacidade de construção que nos pudesse levar ao golo. Palhinha, Matheus Nunes poderiam dar outra consistência ao nosso miolo que os jogadores que entraram não deram, o que acabou por ser altamente penalizador e deixou a seleção fora da Final Four da Liga das Nações", acrescenta Manuel Machado.

Cristiano Ronaldo continua a ser "muito importante, mas já não é o mesmo jogador"



Cristiano Ronaldo esteve em campo os 90 minutos do jogo com a Espanha. Manuel Machado diz que é preciso perceber que o campitão já perdeu algumas das suas capacidades e que a opção na segunda parte por um jogador mais rápido podia ter dado resultados positivos.

"Poderiam ter sido feitas outras coisas, entre elas a saída de Cristiano Ronaldo, que durou o que durou. Duas ou três situações que teve nos pés noutros tempos teriam tido um outro desfecho. Cristiano Ronaldo já não é o mesmo jogador, com o mesmo fulgor e a mesma velocidade que tinha há dez anos. É sempre uma referência, um jogador muito importante, sabemos que é altamente competitivo e que em qualquer momento, independentemente da idade e da perda de algumas das suas qualidades, continua a ser um jogador muito qualificado. Mas é evidente que optar por outro jogador fresco naquele setor, eventualmente um jogador rápido, poderia ter levado as coisas a correr um pouco melhor", afirma.

Fernando Santos deve continuar. "Com certeza não será o selecionador permanente"



Apesar deste insucesso, e de algumas decisões que não foram acertadas, Fernando Santos continua a merecer o lugar de selecionador, por ter feito "aquilo que ninguém tinha conseguido antes, que foi ganhar".

Manuel Machado diz que os triunfos de Fernando Santos merecem "muito respeito" e que "foram muito mais as decisões acertadas" do selecionador do que as erradas. Por isso aprova a continuidade.

"Podemos questionar a quente e pôr tudo em causa, sabemos como as redes sociais funcionam, mas, na minha opinião, o desempenho do Fernando Santos e da equipa que o acompanha é bem superior a qualquer um que está para trás. Com certeza não será o selecionador permanente e que não impede que possam vir outra soluções mais à frente que tragam ainda melhores resultados, é nisso que temos de ter esperança. Agora, questionar todo o trabalho que foi feito, por força de uma falha de acesso a uma competição, não me parece que seja correto", conclui.

Portugal falhou o apuramento para a Final Four da Liga das Nações, ao perder com a Espanha, por 1-0, no Estádio Municipal de Braga.